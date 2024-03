Reja | «Non ho suggerito io Calzona a De Laurentiis | è stata una delle sue intuizioni felici»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 4 marzo 2024) Edy, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Radio Marte parlando della scelta del presidente Dedi prenderesulla scelta di«Con le vittorie con Sassuolo e Juventus finalmente è arrivata un po’ di serenità. Molto è cambiato nel Napoli, specie in mentalità e nel modo di giocare grazie a: Ciccio è stato bravo a recuperare il Napoli, a salvare una nave un po’ allo sbando, facendoci rivedere qualcosa della squadra del passato. Prima non era la squadra che eravamo abituati a vedere. Bisogna migliorare ancora, c’è la possibilità di crescere, ma la strada è quella giusta. Quella di Deuna scelta giusta e lui ha sempre queste...