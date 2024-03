Regionali in Abruzzo | chi vincerà? Le previsioni

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 4 marzo 2024) Domenica 10 marzo i cittadini abruzzesi sono chiamati alle urne per eleggere il prossimo presidente della Regione. La competizione è tra Marco Marsilio, presidente uscente di centrodestra e Luciano D’Amico, candidato della larghissima intesa del centrosinistra, che comprende anche Azione e Italia Viva. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 13 e si voterà in un solo giorno. Come si sa, non è possibile pubblicare nuovi sondaggi nelle due settimane prima del voto, ma gli ultimi resi noti vedevano il centrodestra in leggero vantaggio rispetto al centrosinistra (Marsilio 50,6% e D’Amico 49,4%). (Ansa Foto) – notizie.com“Introvo difficile prevedere un risultato, ma se il centrosinistra resta unito può essere competitivo”, dichiara Renato Mannheimer a Notizie.com, senza ovviamente sbilanciarsi sui sondaggi. Fino a quando era possibile farli, le stime per le ...