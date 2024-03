Recensione Skull and Bones | una nave alla deriva

(Di lunedì 4 marzo 2024) In questavi parleremo nel dettaglio diand, il nuovo MMO piratesco sviluppato da Ubisoft Singaporeandvenne annunciato per la prima volta da Ubisoft nell’ormai lontano 2017 e ora, dopo innumerevoli rinvii, è finalmente disponibile in tutto il mondo. Dall’annuncio ad oggi il titolo ha fatto parlare davvero molto di se, sollevando dubbi e paure legate al suo sviluppo travagliato. Noi abbiamo avuto modo di provareanda fondo nelle ultime settimane e in questave ne andremo a parlare nel dettaglio. Una storia accennataandandè ambientato nell’oceano indiano del XVII ...

