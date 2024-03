Real Sociedad-PSG | probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 4 marzo 2024) Martedì di Champions League e alle 21 si sfidanoe PSG per la gara di ritorno degli ottavi. All'andata i francesi vinsero 2-0 e sono ovviamente favoriti per il passaggio del turno anche perché i baschi non arrivano in grande forma a questa sfida. La formazione di casa infatti ha...