Real Forte s’inceppa al tiro Ghiviborgo fa suo il derby

(Di lunedì 4 marzo 2024)QUERCETA 1QUERCETA (4-3-3): Gatti, Pecchia (44’ st Betti), Tognarelli, Masi, Giubbolini (23’ st Scarpa); Michelucci, Vietina (23’ st Meucci), Giuliani; Pegollo, Flores Heatley (36’ st Apolloni), Podestà. All.: Francesco Buglio. GHIVOBORGO (3-4-2-1): Becchi, Saidi (8’ st Turini), Sanzone, Bura; Vecchi, Nottoli, Campani, Lepri; Poli (30’ st Hrom), Carli (44’ st Masella); Carcani. All.: Nico Lelli. Arbitro: Isoardi di Cuneo. Marcatori: 42’ pt autorete di Giuliani; 27’ st Carli, 49’ st Podestà (rig.). Note: Ammoniti Pecchia, Michelucci QUERCETA – Pur lontano dalla sua versione migliore, ilsupera in trasferta 2-1 ilQuerceta e si riporta in zona playoff. I ragazzi di Nico Lelli soffrono ...