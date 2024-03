Rdc | la Gdf stana nel Varesotto 600 “furbetti” | extracomunitari indagati per una frode da 3mln di euro

(Di lunedì 4 marzo 2024) Denunciate dalla Guardia di Finanza di Varese più di 600 persone che avevano percepito illecitamente circa 3 milioni didi reddito di cittadinanza. Bloccata l’erogazione indebita di ulteriori 2 milioni di. L’operazione di polizia economico-finanziaria è stata avviata sulla scorta di una analisi di rischio svolta dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese, sui soggettiresidenti nella provincia percettori del sussidio nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2023. I dati in questione sono stati elaborati tramite l’utilizzo delle Banche dati in uso al Corpo e incrociati con quelli dei fruitori di reddito di cittadinanza al fine di individuare i soggetti che, nonostante avessero autocertificato il possesso dei requisiti per accedere al sussidio, erano privi del permesso di soggiorno ...

