Razzoli | altro flop Va subito fuori

(Di lunedì 4 marzo 2024) Niente da fare nemmeno questa volta per Giuliano, in una stagione di Coppa del Mondo che, davvero, non riesce a procurargli soddisfazioni. I due slalom d’oltreatlantico, che dovevano servire a dare un senso all’annata del "Razzo", pur nella sua parte terminale, si sono invece tramutati in altrettante delusioni. E se a Palisades Tahoe, una settimana fa, l’atleta reggiano aveva rimediato quasi cinque secondi di distacco dai primi, ieri ad Aspen la sua gara è durata in tutto poco più di 11 secondi. Il tempo di buttarsi con coraggio sulla pista, alla ricerca di una prestazione che gli potesse dare chances di accedere alla seconda manche, per poi inforcaree vanificare ogni opportunità. Con la conseguente, ovvia, delusione, per lo slalomista azzurro, che giunto alla soglia dei 40 anni aveva ancora voglia di regalarsi qualche momento di ...