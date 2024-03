Raspadori | «L’obiettivo è qualificarsi in Champions League»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 4 marzo 2024) Giacomo, attaccante del Napoli, ha parlato dopo la sfida vinta 2-1 contro la Juventus grazie ad un suo gol Giacomo, attaccante del Napoli, ha parlato in zona mista dopo la partita vinta dagli azzurri per 2-1 sulla Juventus. VITTORIA – «Penso che questo sia un gol che ci dà entusiasmo. In casa quest’anno abbiamo avuto difficoltà a fare risultato, specie negli scontri diretti. Ci serviva questa vittoria per ritrovare entusiasmo e la giusta convinzione che sta tornando. Questa è quindi una vittoria importante» CALZONA – «Mentalmente abbiamo liberato la testa. Quando le cose non vanno bene è più difficile lavorare e andare in campo con pensieri positivi. Lui è riuscito a trasmetterci questo, ci ha fatto resettare e ci ha trasmesso i concetti di gioco giusti». OBIETTIVO – «Finora non abbiamo guardato la classifica perché ...