Raspadori è l’antiacido contro la Juve

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 4 marzo 2024) In una serata come questa in cui il Napoli ha battuto lantus in casa al Maradona per 2-1 no potevano mancare le pagelle del tifoso Meret: La sua uscita al ’95esimo ci ha ridato il gran portiere. Non può nulla sul gol Pugni Chiusi 6.5 Di Lorenzo: Ne stava combinando un paio grosse. Si divora un gol ma non esce mai realmente fuori dal match. Confuso e Felice 6 Rrahamani: Amir è quasi perfetto, si perde Vlahovic in occasione del palo. Resta finché può e ci resta alla grande. Granitico 6.5 (Ostigard: Leo, con quella testa può anche buttare giù le pareti. Guerriero 6). Juan Jesus: Attento, presente, solo due uscite pazze poi si sdraia nel finale e salva mezzo gol. Ha subito troppo dopo Cagliari ne è uscito alla grande. Spalle larghe 6.5 Olivera: Matti’ che stavi combinando? Parte molto male ma ha la forza mentale di durare fino alla fine e non è scontato. Difende e ...