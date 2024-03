Rapina a Bologna | 17enne accerchiato e preso a pugni da coetanei per rubare cellulare e portafoglio

(Di lunedì 4 marzo 2024) Un ragazzino di 17 anni è stato, picchiato eto da quattroin centro a. Tre di loro lo avrebbero tenuto fermo per rubarglie portafogli, mentre un quarto lo avrebbe colpito conal volto. Ilha chiesto aiuto a una pattuglia di passaggio. Gli agenti hanno identificato e arrestato uno degli aggressori.

Un Carabiniere , in servizio al nucleo Banca d’Italia di Bologna , è stato arrestato per una rapina in farmacia avvenuta a Bologna . A identificarlo agenti della ... (ilfattoquotidiano)

Un Maresciallo dei Carabinieri in servizio alla Banca d’Italia di Bologna è stato arrestato per una rapina in farmacia . Il 3 novembre era entrato ... (gazzettadelsud)

commenta A Bologna un maresciallo dei carabinieri , 59 anni, in servizio alla Banca d'Italia è stato arrestato per una rapina in farmacia . Il 3 novembre, ... (tgcom24.mediaset)

Bologna , 3 marzo 2024 – Lo hanno accerchiato in quattro e, mentre tre lo tenevano fermo e gli frugavano nelle tasche per trovare cellulare e portafogli, ... (ilrestodelcarlino)

Diciassettenne accerchiato e Rapinato in centro: arrestato il coetaneo che lo avrebbe colpito al volto: Bologna Una Rapina nel cuore della notte in centro a Bologna di un gruppo di ragazzi, tra cui almeno un minore, ai danni di un coetaneo, un diciassettenne. La vittima, a quanto ricostruito, sarebbe ...bologna.repubblica

Meridiana, baby gang aggredisce carabiniere e scappa via: Un carabiniere è stato accerchiato e poi aggredito da parte di un gruppo di giovanissimi nella piazza esterna al centro commerciale Meridiana. L’uomo, libero dal servizio e a passeggio con sua moglie, ...bolognatoday

Diciassettenne accerchiato e Rapinato in centro a Bologna: Una Rapina nel cuore della notte in centro a Bologna di un gruppo di ragazzi, tra cui almeno un minore, ai danni di un coetaneo, un diciassettenne. La vittima, a quanto ricostruito, sarebbe stata ...ansa