Ranocchia | «Inter | questo è il segreto! Il Genoa? Non molla mai»

(Di lunedì 4 marzo 2024)è un doppio ex di, si trasferì dai rossoblù ai nerazzurri a gennaio 2011. L’ex difensore è in campo al Meazza e ha rilasciato un’vista aTV. VINCERE ANCORA – Andreaha un augurio su: «Che partita mi aspetto? Io spero come tutte le ultime, in cui l’farà la partita e cercherà di dominare il gioco. Speriamo si riesca a portare a casa un’altra vittoria. Quanto mi piace che si giochi dal basso? Tantissimo. Una squadra costruita benissimo dalla dirigenza e gestita benissimo dal mister. Si vede che il gruppo è veramente coeso, chiunque gioca lo fa bene. Mi piace lo spirito con cui affrontano le partite, anche sentendo i ragazzi so che la gestione dello spogliatoio è ...