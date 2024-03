Ragazzino di 16 anni accoltellato sul treno per Treviglio | “Volevano rubarmi il cellulare”

"Ci sono due che mi stanno seguendo, ma non so chi sono, sto sulla via del cinese vicino casa, aiuto mami", il testo dell'ultimo messaggio inviato alla ... (fanpage)

Prato , 2 marzo 2024 – Grave incidente stradale ieri sera poco dopo le 22 in via Ghisleri, tra il Macrolotto di Iolo e Tavola. Un ragazzino di 16 anni che ... (lanazione)

Convalidato l’arresto per Makka, la studentessa che ha ucciso suo padre. Quattro ore di interrogatorio e il racconto di una vita di violenza: Dopo quattro ore di interrogatorio in tribunale ad Alessandria il pm ha convalidato l’arresto e chiesto la custodia cautelare in carcere per Makka, la studentessa cecena di 18 anni appena ... Il ...torino.repubblica

Lanzarin, Veneto attento alla prevenzione dal Papillomavirus: Hanno completato il ciclo vaccinale il 76% delle ragazze nate tra il 1996 ed il 2010 e il 70% dei ... tutti gli adolescenti di entrambi i sessi al compimento dell'undicesimo anno di età; per chi non ...ansa

Ragazzino di sedici anni muore travolto da una valanga: L'incidente è avvenuto domenica 3 marzo, ma la notizia è stata diffusa solo oggi. Sembra che il ragazzo stesse sciando da solo. A fare scattare l'allarme sono stati i familiari, preoccupati non ...today