“Ragazzi | Mew è tornata” Amici 23 | novità bomba | è l’inizio di una nuova vita

(Di lunedì 4 marzo 2024) I fan di Mew possono tirare un sospiro di sollievo, la cantante è pronta a tornare in pista con un nuovo progetto. Mew aveva lasciato23 lo scorso 9 gennaio. A spiegare le ragioni della decisione era sta lei, senza giri di parole, con un post su Instagram. “Ho deciso che sarebbe stato giusto essere sincera soprattutto con me stessa, ascoltare il mio corpo e la mia mente e continuare questo percorso senza indossare maschere. I pensieri oscuri sono tornati sempre più forti, sono arrivata a dubitare di me giorno dopo giorno”. >>“Ti stavamo aspettando”. Barbara D’Urso assalita dalla gente fuori dagli studi di Domenica In. Vero caos dopo l’intervista. E si è scoperto “Si può stare male, si può crollare, ma è importante parlarne. Abbiate il coraggio di vivere tutto, anche il male, al 100%, di non pensare che i vostri dolori sono condanne. Non esiste solo ...