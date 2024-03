Radio Social complimenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) di PupoClub, il programma diDue in onda anche su Rai Due, sta funzionando molto bene. In particolare la versione televisiva del mattino in cui, grazie anche al traino di Fiorello, ha raggiunto risultati di audience inaspettati. I due conduttori, Luca Barbarossa e Andrea Perroni, sono gradevoli e affiatati ma il vero valore aggiunto del programma sono i musicisti e i tecnici del suono. In nessun programmafonico o televisivo, ho mai sentito performances dal vivo così godibili. Nemmeno al Festival di Sanremo. Perciò,a tutti e, come si dice in questi casi: “Ad maiora”.