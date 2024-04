Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di lunedì 4 marzo 2024) “Belve” torna in tv e fa subito il: con il 10,4% di share e 1 milione e 815 mila telespettatori è la puntata più vista di sempre. Ma trattare il programma di Rai2 condotto dasoltanto dal punto di vista dell’auditel, come una creatura catodica qualsiasi, è decisamente riduttivo. Perché non c’è dubbio che quello di “Belve” sia un fenomeno: quale altro programma basato su interviste, genere per altro più che diffuso in qualsiasi ora e rete dei palinsesti tv, è capace di fare buoni ascolti in prima serata ma anche di stare perennemente nei trend topic dei social, di essere ripreso da tutte le testate nazionali grazie alle rivelazioni esclusive dei vari ospiti e avere una critica favorevole? Un programma diventato popolare senza snaturarsi Complici anche le imitazioni di Fiorello con le belvate del suo Franco ...