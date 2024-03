Qui Ancona. Nervi a fior di pelle. Allo stadio a 1 euro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) La sconfitta di Arezzo lascia dietro di sé una scia di rabbia e contestazione tra la tifoseria dorica. E’ un momento molto difficile, isono tesi. In città la paura e il forte disappunto per l’assenza di mister Tiong che in questi giorni avrebbe dovuto essere adper concludere con l’amministrazione comunale la compravendita del terreno destinato al centro sportivo, si sommano al forte risentimento per aver assistito alla seconda sconfitta consecutiva di Gatto e compagni, ko anche ad Arezzo dopo la precedente partita con il Rimini. Il tutto alla vigilia del derby contro la Fermana. Momento di forte sconforto ma anche di contestazione da parte della tifoseria, incredula davanti alla prestazione dei biancorossi come di fronte ai silenzi di patron Tiong e della dirigenza che non si parlano da settimane. La partita di domani contro la ...