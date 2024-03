Quest’uomo etero | felicemente sposato | ama indossare tacchi e gonne nel suo guardaroba quotidiano

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di lunedì 4 marzo 2024) Mark Bryan è un ingegnere tedesco di 61 anni che non ha paura di sfidare gli stereotipi di genere. Se inizialmente ialti erano destinati ai modelli e agli uomini per sembrare più alti nel 10° secolo, ovviamente sono stati associati quasi esclusivamente alle donne. Mark è uno dei tanti uomini moderni che stanno rivendicando il popolare tipo di scarpa per chi non è nato femmina. View this post on Instagram A post shared by Mark Bryan (@markbryan911) Mark Bryan è un 61enne padre di tre figli che lavora come ingegnere robotico e divide la maggior parte del suo tempo tra paternità e lavoro. Guardandolo, non si direbbe immediatamente che l’uomo abbia un seguito sui social media, ma il tedesco ha recentemente creato scalpore su Internet con i suoi abiti e le sue immagini audaci. View this post on ...