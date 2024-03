Questo è un Bologna senza limiti Batte l’Atalanta in rimonta e vola Zirkzee-Ferguson | colpo Champions

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) dall’inviatoriscrive la storia e anticipa il futuro. L’anno scorso i punti finali furono cinquantaquattro e si parlò di capolavoro Thiago. Ora che definizione dovremmo usare? Davvero non ci sono più parole. Vittoria gigantesca, quella di Bergamo: in, ancora una volta come con Sassuolo e Lazio, e dopo una gara in cui per più di cinquanta minuti i rossoblù hanno subito la pressione di un’Atalanta spiritata e inferocita. I nerazzurri volevano ribaltare la ‘differenza canestri’ dopo l’1-0 di Natale al Dall’Ara, soprattutto nell’economia di un duello che si giocherà punto a punto da qui alla fine. E sembrava la volta buona. Almeno per un tempo. Ma come tutte le altre volte la squadra di Thiago non muore mai: resta aggrappata a qualsiasi partita, col dono di saper sopravvivere a qualsiasi condizione, contro ...