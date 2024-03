Questi cerchi nel cielo non sono “scie chimiche”

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il 3 marzo 2024 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato su Facebook il 9 febbraio 2024. Il contenuto social contiene tre immagini che mostrano dellebianche nela forma di spirale, e il commento dell’autrice che recita: «Un normale tragitto di volo di linea!!!!!!!!».Si tratta di un contenuto presentato senza il contesto necessario alla sua comprensione. Generalmente queste immagini vengono utilizzate per veicolare la teoria del complotto infondata delle, secondo cui i governi di diversi Paesi del mondo, o altre entità, sarebbero impegnate in un programma segreto per diffondere sostanzenell’atmosfera tramite gli aerei. In realtà si tratta didi condensazione formate da ...