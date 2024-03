Quella prova sulla Pianella-Vagliagli Brocci e le origini | Sono appagato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 4 marzo 2024) "Un giorno vado da Avio Quercioli, aveva un centro bici in viale Toselli, e lo porto a, per fare andata e ritorno nel percorso per. ’Secondo te è possibile fare ciclismo sulle nostre strade bianche?’. È nato tutto lì, tra". Giancarlosabato era sul tracciato a godersi lo spettacolo di migliaia di persone e di un fuoriclasse come Pogacar. Non è mai ridondante ricordare che tutto è nato dal suo genio visionario, allora capito da pochi, irriso da molti e anche successivamente non da tutti compreso. Certo, oggi Strade Bianche viaggia sulle ali di una corazzata come Rcs sport, capace di trascinarla insieme alla passione della gente al rango di sesta Monumento. "E io– commenta– di aver ...