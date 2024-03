Quanto spende l’Italia per gli aiuti militari all’Ucraina? Le accuse dalla Germania | i «dati secretati» rivelati dal Foglio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 4 marzo 2024) L’impegno delnei confronti dell’Ucraina è tre volte superiore a ciò che dicono iufficiali: 2,2 miliardi di euro in. A rivelarlo è Il, che attinge – si legge nell’articolo del direttore Claudio Cerasa – a «». Ovvero, una tabella che circola al ministero della Difesa e che dà conto degli stanziamenti dei diversi Paesi europei. La settimana scorsa, ricorda ancora il giornale, la testata tedesca Welt – basandosi suidel Kiel Institute, centro di ricerca di economia e think tank con sede a Kiel, in– aveva puntato il dito contro Roma, colpevole di non fare abbastanza per Kiev. Nella classifica stilata dall’Istituto,si posiziona infatti al 17esimo ...