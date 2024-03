Quando John Lennon disse che i Beatles erano più famosi di Gesù | il contesto e le reazioni

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il 4 marzo 1966pronunciò la famosa frase sui“piùdi“ – in realtà usò la formula “più popolari” – che scatenò feroci polemiche negli Stati Uniti e che costrinse lo stessoa doversi spiegare. I“piùdi” Il 4 marzo 1966 il quotidiano britannico Evening Standard pubblicò un’intervista rilasciata daal giornalista Maureen Clave. In mezzo c’era il virgolettato che in un attimo entrò nella storia: “Il cristianesimo svanirà. Svanirà e si restringerà. Non ho bisogno di discutere su questo; ho ragione e verrà dimostrato che ho ragione. Siamo più popolari diora; non so quale morirà per primo tra il rock’n’roll ...