Quando finisce il tunnel delle piogge | Mario Giuliacci svela la data

(Di lunedì 4 marzo 2024) Per gli amantigite fuori porta, il weekend appena trascorso non è stato un bel vivere. Se molti di quelli che vivono nelle grandi città del Nord, come Milano o Torino, hanno avuto voglia nelle ultime 48 ore di fare un salto al mare nella vicina Liguria, ad esempio, al loro arrivo sono stati accolti da un clima ostile, fatto di freddo, pioggia, vento e mareggiate. Via gli occhiali da sole, fuori l'ombrello. Ora che mancano poco più di due settimane allo scocco della primavera, diciassette giorni per la precisione, dobbiamo aspettarci il classico colpo di coda dell'inverno che tornerà a farci piombare in un freddo polare, più acuto di quello che finora, in fondo, non abbiamo ancora quasi mai vissuto? Secondo Meteo.it, le condizioni odierne registrano una depressione sull'alto Tirreno e fenomeni sparsi su gran parte dell'Italia, con ...