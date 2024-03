Quando è previsto il pagamento Naspi a Marzo 2024? Ecco le DATE

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 4 marzo 2024) . I pagamenti sono previsti per il 27per le domande inoltrate entro il 15 dello stesso mese. Per le domande ricevute dopo il 15, ma comunque entro la fine del mese, ilavverrà il giorno 15 del mese successivo, a condizione che i requisiti siano soddisfatti entro la fine del mese di presentazione. Per conoscere la data...