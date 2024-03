“Quando batte il cuore” su Rai Kids dal 4 marzo

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 4 marzo 2024) ROMA – Indagare le emozioni, nelle loro diverse manifestazioni, con le loro caratteristiche e i differenti effetti che hanno sul corpo e sulla mente. E’ quanto si propone “il”, il nuovo programma di Rai, in onda da lunedì 4, dal lunedì al venerdì, alle ore 16.05, su Rai Yoyo e RaiPlay (con i primi sei episodi disponibili in boxset). Si tratta di un programma pensato per i bambini tra i 3 e i 6 anni e dedicato all’educazione emozionale. A far “re il”, sempre in maniera differente, sono le emozioni. Riuscire a riconoscere le diverse emozioni può aiutare sia le bambine e i bambini a comprenderle ed esprimerle, sia i genitori e gli educatori ad accompagnare nel modo migliore i processi emotivi dei più piccoli, fornendo loro ...