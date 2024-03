Qualificazioni Masters 1000 Indian Wells 2024 | Vavassori parte bene | vittoria in due set su Dzumhur

(Di lunedì 4 marzo 2024)con una bellal’avventura di Andreanelledeldi. Il tennista piemontese, reduce dalla soddisfacente trasferta sul rosso sudamericano, ha superato il primo round del torneo californiano, sconfiggendo con un perentorio 6-4 6-3 il bosniaco Damir. Nel primo set, dopo break e controbreak nel secondo e terzo game,riesce a strappare il servizio all’avversario sul 5-4. Situazione simile nella seconda frazione, con Andrea che dopo non aver tenuto la battuta sul 3-1 riesce nuovamente a breakkare il bosniaco, mantenendo poi il vantaggio fino al 6-3 finale. Trae il main draw ora resta solamente l’ostacolo Ethan Quinn, ...

Indian Wells, “quali”: in campo Gaio, Vavassori e Nardi: Sono tre gli azzurri al via nelle nelle Qualificazioni del “BNP Paribas Open”, primo ATP Masters 1000 stagionale (combined con il terzo WTA 1000 ...sport.tiscali

ATP Indian Wells, tre italiani al via delle Qualificazioni: Luca Nardi poco fortunato negli incroci: Inizierà oggi l’avventura dei tennisti inseriti nel tabellone di qualificazione del Masters 1000 di Indian Wells. Ci gioca l’approdo al main draw e la qualità dei giocatori presenti è decisamente alta ...oasport

Indian Wells, Sinner e Djokovic (quasi) appaiati in primissima fila: le quote dei favoriti: Ci siamo, mancano pochissime ore all’inizio del Masters 1000 di Indian Wells, primo appuntamento del Sunshine Double in programma da mercoledì 6 a domenica 17 marzo. Alla vigilia del torneo, si ...tennisfever