“Purtroppo è così” Grande Fratello | Rosy si apre e confessa a Federico | “Sei l’unico a saperlo”

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 marzo 2024)Chin trova la forza di parlarne solo ora. Per lei l’ultimo periodo è stato molto complicato. Eppure, come una sfinge, ha cercato di far trapelare il meno possibile. Fino poche ore fa quando ha raccontato tutto ache l’ha invitata a non mollare. Intanto stasera, come scritto dal sito ufficiale del GF, “dopo il lutto che lo ha colpito, Marco rientrerà nella casa più spiata d’Italia per comunicare gli inquilini la sua decisione definitiva”. >> “Urlava per Anita, ecco chi era”. Caos fuori dal, la regia prova a nascondere tutto ma si è saputo che diceva: “Non dovete parlarne” Non si è capito dunque se riprenderà il suo posto, oppure se annuncerà il suo addio. Non resta che attendere la puntata per conoscere la sua scelta. Certo è ...