Intensificati i controlli della Polizia Municipale a Giugliano : veicoli multati perché privi di assicurazione e con revisione non aggiornata. Sequestrata ... (teleclubitalia)

Sono ripresi a Doha, in Qatar, i negoziati per cercare di arrivare a un'intesa sul cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi in cambio di detenuti ... (liberoquotidiano)

Clamorose novità in arrivo dopo il big match dell’Olimpico tra Lazio e Milan, i tifosi approvano la severa decisione. In seguito alla grande sfida tra Lazio e ... (rompipallone)

TJ - JUVENTUS PRIMAVERA-SASSUOLO 1-2, seconda sconfitta consecutiva per i bianconeri: Triplice fischio: seconda sconfitta consecutiva per i bianconeri che cadono contro il Sassuolo. Nel finale espulso Florea, la rimonta si è complicata e non è riuscita. Juventus: Vinarcik; Gil Puche, ...tuttojuve

Pugno duro della Salernitana con Dia, Iervolino lo mette fuori squadra: “Sono deluso”: La Salernitana reagisce duramente al comportamento di Dia: "Il presidente ha incontrato Boulaye Dia che a partire da oggi si allenerà separatamente ...fanpage

Salernitana, Pugno duro con Dia: fuori rosa dopo il rifiuto di Udine: Pugno duro della Salernitana nei confronti di Boulaye Dia dopo il suo rifiuto di entrare in campo in occasione della sfida di Udine: in un comunicato il club granata ha annunciato che l'attaccante, ch ...sportmediaset.mediaset