Psg | Luis Enrique | “Sostituire Mbappé come in Ligue 1? Chissà”

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il tecnico del Psgha parlato in conferenza stampa in vista della sfida ritorno in casa della Real Sociedad: “Abbiamo punti forti e altri meno perché fa parte di un processo: c’è molto margine di miglioramento ma penso che questo sia il momento più bello della stagione per noi. È una sfida importante e spero che potremo continuare l’avventura. Domani sarà sicuramente difficile perché affrontiamo una squadra forte, con un grande allenatore e con un ambiente che li caricherà al massimo. Un gol può cambiare la partita, ma da bambini sogniamo partite così. Dobbiamo essere ambiziosi e giocare: l’obiettivo deve essere quello di vincere la partita“. L’ex tecnico blaugrana ha poi proseguito: “Tutte le partite di ritorno sono complicate, anche con un risultato migliore di questo. Il 2-0 può trarre in inganno se non inizi preparato: se parti ...