Pse | Loefven | vergognosa la mancata condanna Meloni di Acca Larenzia

(Di lunedì 4 marzo 2024) “Normalizzare l’estrema destra è un pericolo”, ha detto a Roma Roma, 2 mar. (askanews) – “Non è un falso allarme. Qualche mese fa qui a Roma i manifestanti di estrema destra facevano orgogliosamente il saluto fascista. Il fatto che il primo ministro del Paese potato al governo da varie forze non sia riuscita are quell’adunata fascista (ad, ndr) è una cosa. Normalizzare l’estrema destra significa mettere in pericolo tutto quello che abbiamo costruito insieme”: lo ha detto il presidente del Pse, Stefan, aprendo a Roma il Congresso elettorale del Partito socialista europeo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.