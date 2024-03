Protezione civile | il Piano della Provincia

zone del Piemonte e dell’ Emilia-Romagna sono oggi in allerta Maltempo , Codice arancione , per rischio idrogeologico. quindici regioni in Codice giallo. Fra ... (noinotizie)

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalle 8 di domani, lunedì 4 marzo, per dodici ore. Si prevedono ... (noinotizie)

zone del Veneto in allerta rossa, altre in allerta arancione come zone dell’Emilia-Romagna oggi. Per altre regioni fra cui la Puglia oggi Codice giallo ... (noinotizie)