Promozione Torrenieri alza bandiera bianca contro Sansovino

(Di lunedì 4 marzo 2024): Heylen, Belsanti, Bechi, Caro, Vannini, Sarri, Lorenzetti Eu., Rivituso, D’Aniello M., Cerbone A., Di Marco G.. Panchina: Viti, Tozzi Fed., Martinez, Cruciani, Ventrone Ti., Castelli, Ventrone Th., Bovini, Lorenzetti Ed.. Allenatore Ciacci: Balucani, Chotthong, Pascucci, Pasquinuzzi, Biondi, Bruschi P., Miccio, Bonechi R., Sodiq Mutiu, Nikolla, Mirante. A disp.: Bracciali, Barbagli, Calosci, Mazzuoli, Vangi, Chioccioli, Arcaleni, Bongini, Bigazzi. Allenatore Testini Arbitro: Fioravanti di Firenze. Rete: 67’ Mirante. MONTALCINO – Sconfitta di misura in casa per uno sfortunatoche cede alla seconda della classe, bravissima a capitalizzare la rete a metà della ripresa dell’attaccante Mirante. Dopo una prima ...

Promozione, vittoria 1-0 ma l’Affrico scappa. Sale il Montagnano. Testini di corto muso . La Sansovino non molla: Nella serie Arezzo, la capolista Affrico mantiene il distacco di cinque punti dalla Sansovino di Testini. Affrico vince 3-2 contro la Chiantigiana, mentre la Sansovino batte 1-0 il Torrenieri. Il Gras ...msn

Promozione. Torrenieri cade in trasferta contro Subbiano: SUBBIANO – Sconfitta di misura per il Torrenieri sul campo dell’ambizioso Subbiano che sfrutta al massimo la rete del centravanti De Simone a inizio ripresa. Nel primo tempo aveva regnato l’equilibrio ...lanazione

Calcio Promozione. Pienza-Montalcino si salvi chi può!. In piedi Chiantigiana: Nel girone C di Promozione, il derby Pienza-Montalcino diventa cruciale per due squadre in lotta per la salvezza. La Chiantigiana cerca riscatto a Montagnano, mentre l'Affrico difende il primato a ...lanazione