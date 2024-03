Promozione Campagnola | sconfitta casalinga che fa male

(Di lunedì 4 marzo 2024) ARCETANA 4 TERRE DI CASTELLI 1 ARCETANA: Giaroli, Pignatti, Sekyere (30’ pt Pacella), Vaccari, Muratori, Lusvarghi, Borghi (25’ st Montanari), Turci, Marino (16’ st Pè), Bernabei (41’ st Corradini S.), Travagliati (20’ st Animah Barbari). A disp. Cammarota, Tinarelli, Pederzoli, Xhuvelaj. All. Paganelli. TERRE DI CASTELLI: Cacchioli, Guiducci (41’ st Bellentani), Bertacchini, Pacilli (21’ st Pagano), Cuoghi, Le Guern, Carrera, Paltrinieri, Musardo, Crispino (28’ st Voinea), Pellati. A disp.: Iattoni, Stefani, Campani, Pacilio, Ruini, Toni. All. Farolfi. Arbitro: Sani di Faenza. Reti: 1’ Travagliati; 8’ st Turci, 10’ st Marino, 19’ st Cuoghi, 39’ st Bernabei. Note: amm. Travagliati, Bertacchini, Paltrinieri, mister Farolfi e dirigente Ballotta

