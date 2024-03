Progresso Corzani e la speranza salvezza

(Di lunedì 4 marzo 2024) CASTEL MAGGIORE Pareggio nel fondamentale scontrotrae Pistoiese. Tutto nel primo tempo: al vantaggio toscano con Marie Sainte risponde. Il team di Castel Maggiore nella ripresa, spinge alla ricerca di una vittoria che avrebbe significato molto. Ilparte con il piede giusto e, al 5’, serve un provvidenziale intervento sulla linea di un difensore orange per impedire a un tiro-cross di Pinelli di finire nel sacco. Tre minuti più tardi è Iacovoni a lasciar partire una velenosa conclusione respinta dal portiere. Smaltita la paura, la Pistoiese inizia a crescere e, al 15’, serve un’ottima uscita di Bizzini per evitare il peggio. È il preludio al vantaggio, che arriverà cinque giri di orologio più tardi: sugli sviluppi di una punizione laterale, Marie Sainte si libera bene della ...

