Prodotti ritirati dal mercato | presenza di piombo e altri e alti rischi per la salute | marche e lotti

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di lunedì 4 marzo 2024) Negli ultimi tempi continuano senza soste i richiedi daldidi ogni genere. Ilo per l’organismo è sempre alto. I tempi attuali sono sempre più contraddistinti da situazioni che portano al richiamo daldi genere alimentare e non solo. I vari ministeri di competenza, generalmente, dispongono questo tipo di azione per prevenireeventuali per gli stessi consumatori. In linea di massima, il tutto viene gestito nel migliore dei modi e nel rispetto dei canoni imposti dalla commercializzazione attraverso gli accurati controlli dei vari organi preposti. Interventi che negli ultimi anni appaiono quanto mai necessari e di estrema rilevanza. Gli ultimi casi, parlano chiaro.dai supermercati – Informazioneoggi.itCosi come ...