Prime Video | tutte le serie in uscita a marzo 2024

(Di lunedì 4 marzo 2024) Roma, 4– Sarà un mese particolarmente ricco a livello di uscite seriali su, con tre prodotti un po’ per tutti i gusti: vediamoli insieme, più nel dettaglio. Antonia (dal 4) Antonia è molto giovane ma nonostante ciò sceglie di abbandonare la sua famiglia trasferendosi a Roma per lasciarsi alle spalle i problemi che l’hanno tormentata per tutta la vita. Nella Capitale la donna sembra aver finalmente trovato il suo posto nel mondo, ma la situazione precipita dopo il suo 33° compleanno, quando finisce per litigare con tutti venendo persino licenziata. Dopo essere stata ricoverata in ospedale, Antonia scopre di essere affetta da endometriosi cronica, una rivelazione che cambierà profondamente la sua vita. Nel corso di un totale di 6 episodi gli spettatori seguiranno ...