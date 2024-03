Primavera I ragazzi di Abate sfidano la Fiorentina Inter | solo un pari contro il Genoa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) La corsa playoff sta entrando nel vivo e oggi alle 16 il Milan diaprirà le porte del Puma House of Football allaprovando a conquistare tre punti preziosi per restare in corsa verso la fase finale del campionato. Reduci dall’1-1 nel derby e dalla vittoria ai calci di rigore agli ottavi di finale di Youth Leagueil Braga (mercoledì 13 marzo arriverà il Real Madrid per i quarti), i rossoneri vogliono trovare continuità con la Viola, attualmente dodicesima a quota 29 punti. Il Diavolo veleggia al quinto posto e un successo con i toscani gli permetterebbe di agganciare l’Atalanta a 40 punti, sfruttando il passo falso della Dea con la Roma (5-1 in favore dei capitolini), e accorciando le distanze dalla capolista, fermata ieri sul pareggio dal. In Liguria, infatti, i ...