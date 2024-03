Prima tappa Tirreno-Adriatico 2024 | Ayuso vince la cronometro davanti a Ganna

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 4 marzo 2024) Laindividuale, valida per la, premia lo spagnolo Juanche conquista così la maglia azzurra di leader beffando per un solo secondo il campione italiano Filippo: LA CRONACA Lo spagnolo dell’Uae Team Emirates ha cosrtuito la sua vittoria affrontando a gran velocità il primo trattando attraversando l’intermedio di Viareggio in 5’53”,al norvegese Seren Waerenskjold e all’italianoè poi calato nel finale ma non abbastanza perchè l’italiano potesse precederlo. Completa il podio l’inglese Ethan Vernon, che ...