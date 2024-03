Prima soffiata sul Samsung Galaxy S25 | a tutto Exynos

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di lunedì 4 marzo 2024) Incredibile ma vero, si parla già diS25. Nonostante ilS24 sia stato appena lanciato, iniziano a piovere anticipazioni sui top di gamma dell’anno prossimo e, a dire la verità, quanto trapelato lascia abbastanza perplessi. Un informatore conosciuto su X come Connor ha infatti diffuso un cinguettio nel quale sarebbe chiarita la prossima strategia del produttore per l’impiego dei processori. Di seguito, è dunque rivelata la presunta pianificazione hardware del brand asiatico (tutta da confermare naturalmente). Per tutti iS25 sarebbe previsto l’impiego del processore. Nessuna soluzione Snapdragon arriverebbe per i device di punta, neanche per la variante Ultra. Si tratterebbe di una scelta del...