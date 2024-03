Prima il legno ora vetro e marmo. Biesse sempre più internazionale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) AL TERMINE di una trattativa andata avanti per diversi mesi la, società quotata in Borsa e controllata dalla famiglia Selci, ha preso il controllo del 100% delle quote della Gmm di Gravellona Toce in Piemonte. Il fatturato della Gmm, che è intorno ai 125 milioni di euro, entrerà nel consolidato dellaalla fine dell’anno. Una operazione non facile, quella chiusa nei giorni scorsi, anche perché i manager dell’industria meccanica pesarese hanno incontrato nel corso delle trattative la concorrenza di altre aziende del settore per cui c’è stata una corsa al rialzo. Per portare a casa la Gmm il gruppo, società che produce macchine per la lavorazione del, deldele altri materiali, ha dovuto sborsare 72 milioni di euro. Il 75 per cento della società ...