Previsioni meteo Lombardia | ancora pioggia e neve | ma c’è una breve tregua dal maltempo Quando e dove

(Di lunedì 4 marzo 2024) Milano, 4 marzo 2024 – Ilallenta la presa, ma non molla: marzo sembra infatti che non voglia proprio saperne dell’arrivo primavera e continua a lasciarsi condizionare da un vortice di bassa pressione. In soli dieci giorni la quantità diche sarebbe dovuta cadere in due mesi. Al Nord sono caduti fino a 500/600mm, al Centro e in una parte del Sud fino a 250/300mm. Durante questa nuova settimana, le situazioni peggiori si registreranno al Centro Sud, mentre al Nord ci sarà qualche schiarita, salvo poi riannuvolarsi e mantenersi così per quasi tutta la settimana. Lacontinuerà a cadere sulle Alpi con accumuli superiori al metro. Ma vediamo tutto nel dettaglio.e schiarite Nuova perturbazione Spunta il sole Il ritorno delOltre un metro di ...