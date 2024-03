Presidenziali Usa 2024 | la Corte Suprema sdogana Trump | può candidarsi

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 4 marzo 2024) L`ex presidente americano Donaldnon può essere escluso dalle primarie del Colorado, ha stabilito laall`unanimità, aprendo la strada all'ex presidente per partecipare non solo alle votazioni nei singoli stati ma per la candidatura repubblicana - che appare sempre più vicina - per un nuovo mandato alla Casa Bianca. La decisione dellaarriva alla vigilia del Super Tuesday, quando una quindicina di Stati, incluso il Colorado, terranno le primarie.ha immediatamente celebrato la sentenza come una "GRANDE VITTORIA PER L'AMERICA".I giudici hanno convenuto all'unanimità che la sezione Terza del 14esimo emendamento invocato in Colorado per bloccarenon può essere utilizzato "poiché la Costituzione attribuisce al Congresso, e non ...