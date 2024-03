Presidenza Ue | ' prepararsi a stop forniture di gas russo'

(Di lunedì 4 marzo 2024) I ministri dell'energia Ue "hanno sottolineato che, sebbene sembri che la situazione" sul mercato del gas "sia relativamente buona, non siamo ancora fuori pericolo. È quindi importante portare avanti gli sforzi compiuti dall'Ue per rafforzare ulteriormente la nostra futura architettura di sicurezza energetica". Lo ha detto la ministra dell'Energia del Belgio, presidente di turno dell'Ue, Tinne Van der Straeten, al termine del Consiglio Ue Energia. C'è "forte impegno condiviso degli Stati membri a rimanere preparati contro qualsiasi interruzione dellee a garantire un inverno più sicuro", ha aggiunto.

