PresaDiretta 2024 | inchieste ed anticipazioni della puntata di lunedì 4 marzo

(Di lunedì 4 marzo 2024), il programma presentato da Riccardo Iacona torna in prima serata su Rai 3 con un nuovo imperdibile appuntamento. Scopriamo lee leal centrodi stasera,, reportage “Il salario delle donne”dalle ore 21.20 va in onda una nuoval’approfondimento giornalistico di. Il viaggio-inchiesta di Riccardo Iacona e tutta la sua squadra torna ad occuparsi di temi centrali e i nervi scopertisocietà. Questa sera si parlerà di disparità di genere iniziando dagli stipendi differenti tra donne e ...

Operaie, sportive, autonome: l’inchiesta di PresaDiretta sulla disparità salariale che penalizza le donne. La storia di Samira Ahmed: La disparità di genere inizia dallo stipendio. In Italia le donne guadagnano in media 8mila euro in meno all’anno rispetto agli uomini, secondo l’Osservatorio sui lavoratori dipendenti del settore pri ...ilfattoquotidiano

Presa Diretta, l’artigianato delle inchieste: Nel lunedì sera di Rai 3 ha riaperto quella sorta di bottega artigianale d’inchieste di PresaDiretta e, visti i tempi, si è capito subito quanto sia diventato obbligato (ma poi chissà) giocare al ...repubblica

