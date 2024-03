(Di lunedì 4 marzo 2024) Geniale e innovativo fin dagli anni Sessanta, il fiorentinoè stato architetto ma soprattutto designer celebre in tutto il mondo, tanto che il suo stile continua a essere fonte di ispirazione per gli studenti e i professionisti di oggi. Richiami alla sua cifra dei suoi arredi si ritrovano non a caso anche nei lavori dei partecipanti al concorso che porta il suo nome, organizzato dalla sorella e stilista Pola Margherita, per ricordare la scomparsa di, avvenuta a New York nel 1990. Sabato sera a Palazzo Spiga è avvenuta infatti la premiazione deidella seconda edizione del, con undici candidati proveninenti dalle più qualificate e importanti università e scuole di design d’Italia. Il primo ...

Premio Marzio Cecchi. Ecco i progetti vincitori: Sabato sera a Palazzo Spiga è avvenuta infatti la premiazione dei vincitori della seconda edizione del Premio Marzio Cecchi, con undici candidati proveninenti dalle più qualificate e importanti ...lanazione

Pietro De Nova, dal teatro a una serie Sky Sarà tra i protagonisti di “Call my agent”: A Milano ha debuttato venerdì con “Carte mute” uno spettacolo che porterà al Ticinum Festival di Pavia in settembre ...laprovinciapavese.gelocal

Cinema al Lavoro 2024 parte con After The Bridge: AFTER THE BRIDGE (65') di Davide Rizzo e Marzia Toscano Premio Ucca come Miglior Doc Biografilm Italia Best Film BPER Award come miglior film della sezione Biografilm Italia Audience Award La sinossi ...ilpiacenza