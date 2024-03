Potenza-Benevento | in vendita i biglietti per i tifosi giallorossi

(Di lunedì 4 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ iniziata ladeimessi a disposizione per iper, gara in programma giovedì 7 marzo alle ore 20:30 al ‘Viviani’, match valido per la 30esima giornata del campionato di Lega Pro. Isono disponibili sul circuito Go2 al costo di 15€ al quale vanno aggiunti i costi di commissione (2€). Lasarà consentita fino alle ore 19:00 di mercoledì 6 marzo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

