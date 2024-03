Potenza-Benevento è già ‘iniziata’ | accuse dalla Basilicata dopo una gara di basket

(Di lunedì 4 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa sfida sull’asseche giovedì vedrà scendere in campo al “Viviani” le squadre di calcio delle due città, ha già avuto un prologo (con polemiche) perché al “PalaParente” si sono affrontate la Basiliae la Virtus Academyin un match valido per il campionato di serie B femminile di pallacanestro. Ad imporsi sono state le lucane con un punteggio molto ampio (105-58), ma a tenere banco nelle ore successive la partita è stato il presunto comportamento del pubblico di casa, a detta della società ospite “poco rispettoso” nei confronti delle atlete potentine. La Basilianon le ha certo mandate a dire e attraverso un post sui canali social ha evidenziato il presunto clima non proprio amichevole ...

Benevento all'assalto per la Serie B: ora la volata no stop: La terza serie non conosce soste e ieri il Benevento, meno di 12 ore dopo il triplice fischio del match con il Foggia, era già sul manto erboso dell'«Imbriani» ad allenarsi ...ilmattino

Serie C Girone C: analisi della 29esima giornata. Colpaccio del Giugliano sul campo del Crotone, il Benevento soffre ma vince con il Foggia: Il Sorrento, dopo la pesante sconfitta di Benevento, torna a muovere la classifica pareggiando 1-1 con il Potenza. Per quanto si è visto in campo il pareggio non fa una piega. Certo in casa rossoblu c ...internapoli