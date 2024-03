Poste Italiane assume | ecco tutte le opportunità di lavoro

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di lunedì 4 marzo 2024)è una delle aziende più grandi d’Italia, con oltre 100.000 dipendenti. L’azienda offre diversediin vari settori, tra cui: Consegna: portalettere, addetti allo smistamento Sportelli: impiegati sportellisti, consulenti finanziari Amministrazione: impiegati amministrativi, analisti Tecnologie: ingegneri informatici, sviluppatori softwareregolarmente nuovo personale per coprire le posizioni vacanti in tutta Italia. Lediper questo 2024 sono rivolte a persone dile età e con diverse qualifiche. Scopriamo tutto nelle righe a seguire! Come candidarsi: Come reso noto dalla stessa azienda,proporrà per questo ...