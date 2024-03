Posso dire una cosa? Floriana è stata aiutata | Affari Tuoi | il gravissimo sospetto sull' offerta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) AdFlavia gioca una delle partite più emozionanti degli ultimi tempi. Nella puntata andata in onda ieri, domenica 3 marzo, la concorrente del Trentino Alto Adige ha veramente stupito tutti. I pacchi blu sono andati via in tempo record, saltati come birilli. Al punto che già a tre quarti di gara la concorrente, accompagnata dalla sorella, si è ritrovata con quasi tutti i pacchi rossi da aprire e solo uno blu da 75 euro. In questi casi adentra in campo l'astuzia del dottore che cerca di togliere di mezzo la possibilità del bottino pieno per i concorrenti cercando di sedurli con offerte allettanti. E anche in questo caso le cose sono andate così. Infatti il dottore ha proposto a Flavia ben 80.000 euro quando nel pacco che teneva tra le mani la ragazza, il numero 19, c'erano 300.000 euro. ...