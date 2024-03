Porta finestra forzata da banda di ladri Bottino pochi contanti

(Di lunedì 4 marzo 2024) Un magrodi poche decine di euro in, ma tutte le stanze a soqquadro, con il danno aggiuntivo dellarotta per entrare. Il furto è stato scoperto al rientro dei proprietari, verso le 19, messo a segno nell’arco dell’altro pomeriggio, approfittando dell’assenza dei padroni di casa dalle 14. Sul posto, in via dei Baldacchini a Cassolnovo, sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti con una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Vigevano per il sopralluogo che ha dato il via alle indagini. Accertata dai militari l’effrazione alladel soggiorno, attraverso cui isi sono introdotti nell’abitazione, una casa indipendente. U.Z.

“Un metro e 92 per 120 chili, poi saliti a 165. Da giovane era bellissimo, poi si è lasciato andare, ma aveva analisi perfette. Non dava affatto l’idea di un ... (ilfattoquotidiano)

Una città in cantiere. È Lecco. I lavori pubblici in corso o in programma già approvati pronti a cominciare sono una settantina, per investimenti per 80 ... (ilgiorno)

Momenti di terrore oggi pomeriggio in una scuola dell'infanzia in provincia di Milano. Un uomo ha tenta to di irrompere nella struttura, dove si trovavano ... (orizzontescuola)

Giorni perfetti, sì. Come vivere quelli raccontati da Wenders: Prima regola della ricetta orientale per la felicità: la ripetizione perché la chiave (come insegna il regista tedesco) è la cura di sé e di ciò che ci sta attorno ...corriere

